Транзитні перевезення через Білорусь зросли на 21%

Мінськ. Кількість транзитних іноземних автовантажоперевезень через Білорусь у 2011 році порівняно з 9 місяцями 2010 року зросла на 21% у результаті зняття контрольних функцій з білорусько-російського кордону.

Про це повідомив міністр транспорту і комунікацій Іван ЩЕРБО на V Білоруському транспортному конгресі, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«З 1 квітня 2011 року на зовнішніх кордонах Білорусі і Росії здійснюється єдиний контроль автотранспортних засобів за принципом однієї зупинки. У результаті в поточному році кількість транзитних поїздок вантажних автомобілів, що належать іноземним перевізникам, зросла порівняно з 2010-м більш ніж на 21%. Раніше це зростання не перевищувало 15%», - сказав міністр.

За словами І.ЩЕРБО, завдяки рішенню про перенесення з 1 липня 2011 року контролю за виконанням міжнародних автомобільних перевезень з казахстансько-російського кордону на зовнішній кордон Митного союзу, Білорусь дістала можливість залучення додаткових обсягів транзиту.

«Тристороння угода про здійснення автомобільного контролю на зовнішньому кордоні Митного союзу на даний час підписана і найближчим часом буде ратифікована», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь цього року планує одержати від транзиту близько 2,5 млрд. дол., а до кінця 2015 року - 3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Світовий банк оцінив роботу, що проводиться в Білорусі зі створення умов доставки вантажів у рамках індексу ефективності логістики на рівні 74-го місця. Наприклад, Латвія і Литва займають, відповідно, 55-е і 65-е місця, Україна займає 110-е місце, а Росія – 119-е.