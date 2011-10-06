Влада Києва працює над погашенням боргу із зарплат працівникам «Київпастрансу»

Влада Києва працює над вирішенням питання погашення заборгованості з виплати зарплат працівникам «Київпастрансу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час зустрічі з трудовим колективом трамвайного депо ім. Т. Шевченка.

«За нашою ініціативою уряд готує постанову про додаткове виділення 50-60 млн. грн. компенсації за перевезення пільгових категорій муніципальним транспортом. Думаю, найближчим часом ми зможемо вирішити питання виплати заробітної плати за серпень, і почнемо виплати за вересень», – повідомив О.ПОПОВ.

Він пояснив, що така проблема виникає не вперше, адже при формуванні держбюджету на рік не враховуються реальні обсяги перевезень пільгових категорій, тому фактично комунальні перевізники отримують лише близько 30% від необхідної суми компенсації.

«Така ситуація характерна не лише для Києва, а й для інших регіонів. Але, разом з тим, говорячи про столицю, ми всіляко стримуємо ріст вартості проїзду у громадському транспорті, дотуючи при цьому комунальні підприємства», – зауважив голова КМДА.