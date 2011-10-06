Київ має намір здійснити до кінця року внутрішню позику на 350 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

«Мова йде про 350 млн. грн. на термін три роки. Відсоткова ставка не буде перевищувати 14,8%», - поінформувала Г.ГЕРЕГА.

За її словами, отримані кошти планується залучити на закупівлю 77 тролейбусів до Євро-2012.

Г.ГЕРЕГА зауважила, що 50% коштів з обслуговування позики погашатимуться за рахунок міського бюджету. Це, за її словами, є дуже вигідним для міста.

Питання про здійснення внутрішньої позики у 2011 році внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання Київради.