Спір довкола ТМ triolan не вплине на діяльність провайдерів – участники ДК «Тріолан»

Суперечка довкола торгової марки triolan не вплине на діяльність і якість послуг, які надають ТОВ "Одеські цифрові комунікації" (Одеса) і ТОВ "Юнікаст Інвест" (Київ), які працюють під цим брендом.

Про це заявили на прес-конференції в УНІАН директори цих компаній.

"Процес, який зараз відбувається, жодним чином не впливає на фактичну діяльність компанії, і усі заплановані заходи і дії з поліпшення якості послуг пройдуть згідно з планами", - сказала директор ТОВ "Юнікаст Інвест" Світлана ОСТАПЕНКО.

Директор ТОВ "Одеські цифрові комунікації" Вадим ТРОЯН пояснив, що 30 вересня 2011 року на порталі групи компаній "Тріолан" www.triolan.ua з'явилося повідомлення про те, що у зв'язку з незаконним використанням торгової марки triolan, сайт не працює.

"Видалені були усі ресурси, якими користувалися і співробітники, і наші абоненти. За словами директора ТОВ "Прес-центр", невідомі люди незаконним шляхом намагалися захопити саме доменне ім'я і намагаються захопити торгову марку. Він зібрав усі документи і подав заяву до органів внутрішніх справ, прокуратури і суду", - повідомив В. ТРОЯН.

У той же час він зазначив, що сайт www.triolan.com і усі інструменти, якими користуються абоненти компанії, працюють.

С. ОСТАПЕНКО уточнила, що "Тріолан" - це група незалежних і ніяк не пов'язаних майновими стосунками компаній. За її даними, сьогодні до групи входить близько 11 компаній, які працюють у 10 містах-мільйонниках України. При цьому торговою маркою triolan, яка розвивається з травня 2008 року, володіє ТОВ "Прес-центр". Компанії, які працюють під брендом triolan, орендують торгову марку у ТОВ "Прес-центр".

С. ОСТАПЕНКО сказала, що у серпні 2009 року в компанії "Прес-центр" змінився директор. Договір купівлі-продажу торгової марки з боку колишнього директора компанії підписаний через шість днів після офіційної реєстрації нового директора. За її даними, зміна власника торгової марки була здійснена 11 жовтня 2010 року.

При цьому директори компаній уточнили, що власники ТМ triolan не зв'язувалися з ними і не висували претензій з приводу незаконного використання бренду.

"У нас договори з "Прес-центром" укладені давно, ми за ними працювали і ніяких підстав вважати це незаконним немає", - додав В. ТРОЯН.

Директор ТОВ "Юнікаст Інвест" наголосила, що подальший розгляд цієї ситуації відбуватиметься у суді.