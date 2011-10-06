«Укрзалізниця» з 1 листопада введе повагонний продаж квитків

За дорученням генерального директора "Укрзалізниці" Володимира КОЗАКА, відомство з 1 листопада цього року вводить автоматизоване регулювання реалізації місць залежно від населеності вагонів (повагонная продаж) з метою підвищення ефективності використання пасажирських вагонів.

Як повідомляє прес-центр відомства, це означає, що реалізація місць розпочинається з одного вагону кожного типу (СВ, купейний, плацкартний). У випадку, якщо у вагоні певного типу залишиться менше 9 місць, відкривається для продажу наступний вагон цього типу.

Такі нововведення, на думку залізничників, дозволять послідовно і рівномірно заповнювати вагони потяга для оперативного регулювання схем потягів, ефективно використовувати наявний вагонний парк.

Незадіяні вагони потягів відчіплюватимуть і вводитимуть до складу потягів, на які існуватиме підвищений попит. Таким чином, залізничники оперативно коригуватимуть кількість вагонів у потязі, орієнтуючись на попит у перевезенні пасажирів, зазначають у повідомленні.

За словами начальника Головного пасажирського управління Олександра ІВАНЬКА, у доцільності переходу на повагонний продаж квитків залізничники вже переконалися на основі пілотного проекту, який реалізовувався з 9 вересня. За таким принципом, у якості експерименту, продавалися квитки на один потяг на кожній з шести залізниць України. З першого листопада за таким принципом продаватимуть квитки на усі потяги внутрішнього сполучення.