Київрада дозволила столиці отримати кредит на пасажирський транспорт

Київрада дозволила столиці отримати внутрішній кредит у 350 млн. грн. цього року на відновлення рухомого складу пасажирського транспорту

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 82 з 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Кредит беруть на три роки з процентною ставкою, яка не перевищуватиме 14,8%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу секретар Київради Галина ГЕРЕГА проінформувала, що на кошти позики буде придбано 77 нових тролейбусів до Євро-2012. Вона підкреслила, що 50% коштів з обслуговування позики погашатимуться за рахунок місцевого бюджету.