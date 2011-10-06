Тбіліські електровози для УЗ матимуть 45% українських комплектуючих

Вантажні електровози ВЛ11/М6 АТ «Електровозобудівник» (Тбілісі, Грузія) вироблятиме, використовуючи 45% українських комплектуючих.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО, коментуючи підписаний 5 жовтня 2011 договір між ДП «Укрзалізничпостач» і АТ «Електровозобудівник».

Нагадаємо, що договір підписано на постачання 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М/6, які передбачено побудувати і поставити в період 2012-2016 років.

М.СЕРГІЄНКО відзначив, що використання майже половини комплектуючих українських виробників - це важлива умова договору, адже електровози надалі обслуговувати і ремонтувати буде легше і з меншими фінансовими витратами. Крім того, забезпечуючи замовленнями українських виробників, відбувається стимуляція розвитку суміжних з залізничною галузей економіки України.

За словами М.СЕРГІЄНКА, поставляти в Грузію комплектуючі для виготовлення електровозів ВЛ11/М6 буде близько десяти українських підприємств. Серед них ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Трансприбор» (м. Хмельницький), ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Смелянський електромеханічний завод», концерн «Укрросметал» (м. Суми), ТОВ «ПКПП МДС» (м. Дніпропетровськ), а також інші підприємства Києва і Дніпропетровська. Зокрема, українські виробники поставлятимуть комплектуючі для кабіни, прилади безпеки систем і діагностування, радіостанції, тягові двигуни тощо.

Нагадаємо, електровоз ВЛ11/М6 є модифікацією електровоза ВЛ11, який вперше був випущений в 1975 році Тбіліським електровозобудівним заводом. Він призначений для експлуатації на електрифікованих ділянках залізниці з напругою контактної мережі 3000 В і шириною колії 1520 мм.

Електровози ВЛ11/М6 використовуватимуться на Придніпровській залізниці на заміну застарілим ВЛ-8, які вичерпали свій ресурс. На сьогодні електровози серії ВЛ-8 становлять основу локомотивного парку Придніпровської залізниці - 80%.