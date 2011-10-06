У Києві презентовано проект “Мобільний переклад”

15:27, 06 жовтня 2011
Транспорт/Звя'зок
0

У Києві презентовано проект “Мобільний переклад”.

Як заявив на прес-конференції в УНІАН з цього приводу голова правління МГО «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард БАГІРОВ, головним завданням цього проекту є сприяння адаптації іноземців у неприродному для них лінгво-соціо-культурному просторі України та подоланню мовного бар’єру між іноземцями та громадянами України і країн пострадянського простору.

За словами Е.БАГІРОВА, ідея впровадження послуги мобільного перекладу була обумовлена тим, що значна кількість іноземців, які відвідують Україну, не володіють українською мовою. У 2012 році кількість іноземців, які приїдуть на територію України, зросте у декілька разів, оскільки в нашій державі відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи з футболу. Внаслідок цього у іноземців під час побутового, офіційного або бізнес-спілкування з громадянами України виникне потреба у перекладачах зі знанням різних іноземних мов.

Е.БАГІРОВ на прес-конференції продемонстрував, як працює послуга. Зокрема, споживач зі свого мобільного телефону набирає номер доступу 222-1 для будь-якого оператора мобільного зв’язку та автоматично включає систему “Мобільний переклад”. Оператор повідомляє йому, що вартість хвилини дзвінка становить 10 грн. або 1 євро з ПДВ і пропонує обрати мову спілкування. Шляхом натискання на клавіатурі телефону відповідної цифри на кнопці споживач може обрати мову, якою будуть надаватися послуги: англійську, німецьку, французьку, іспанську або італійську. Далі споживачу пропонується скористатися послугами перекладача, що здійснює синхронний або послідовний двосторонній переклад на будь-які теми.

Е.БАГІРОВ наголосив, що вся інформація, передана споживачем виконавцям проекту, є суворо конфіденційною та не розголошується третім особам. За його словами, виконавці проекту не ідентифікують споживача та не знають його персональних даних, що забезпечує цілковиту анонімність.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter