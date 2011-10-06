У Києві презентовано проект “Мобільний переклад”.

Як заявив на прес-конференції в УНІАН з цього приводу голова правління МГО «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард БАГІРОВ, головним завданням цього проекту є сприяння адаптації іноземців у неприродному для них лінгво-соціо-культурному просторі України та подоланню мовного бар’єру між іноземцями та громадянами України і країн пострадянського простору.

За словами Е.БАГІРОВА, ідея впровадження послуги мобільного перекладу була обумовлена тим, що значна кількість іноземців, які відвідують Україну, не володіють українською мовою. У 2012 році кількість іноземців, які приїдуть на територію України, зросте у декілька разів, оскільки в нашій державі відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи з футболу. Внаслідок цього у іноземців під час побутового, офіційного або бізнес-спілкування з громадянами України виникне потреба у перекладачах зі знанням різних іноземних мов.

Е.БАГІРОВ на прес-конференції продемонстрував, як працює послуга. Зокрема, споживач зі свого мобільного телефону набирає номер доступу 222-1 для будь-якого оператора мобільного зв’язку та автоматично включає систему “Мобільний переклад”. Оператор повідомляє йому, що вартість хвилини дзвінка становить 10 грн. або 1 євро з ПДВ і пропонує обрати мову спілкування. Шляхом натискання на клавіатурі телефону відповідної цифри на кнопці споживач може обрати мову, якою будуть надаватися послуги: англійську, німецьку, французьку, іспанську або італійську. Далі споживачу пропонується скористатися послугами перекладача, що здійснює синхронний або послідовний двосторонній переклад на будь-які теми.

Е.БАГІРОВ наголосив, що вся інформація, передана споживачем виконавцям проекту, є суворо конфіденційною та не розголошується третім особам. За його словами, виконавці проекту не ідентифікують споживача та не знають його персональних даних, що забезпечує цілковиту анонімність.