Стрийський вагоноремонтний завод проведе ремонт 400 напіввагонів для Донецької залізниці

16:24, 06 жовтня 2011
Транспорт/Звя'зок
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ДП "Стрийський вагоноремонтний завод" виграло тендер Донецької залізниці на послуги з капітального ремонту 400 піввагонів з продовженням терміну служби до 6 років.

Про це повідомляється на порталі Державні закупівлі.

Вартість договору - 47 млн. 300 тис. 940 грн. (з ПДВ). Термін проведення робіт - до кінця 2011 р.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

Державне підприємство "Стрийський вагоноремонтний завод» (Львівська обл.) засновано в 1874 році як головні паровозні майстерні, які обслуговували Львівську залізницю.

Завод займається капітальним ремонтом вантажних вагонів, модернізацією вантажних вагонів, виробництвом запасних частин для рухомого складу, виробництвом вантажних вагонів.

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