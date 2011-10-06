Керівництво УЗ розглядає можливість придбання електровозів російського виробництва

На 7 жовтня запланована зустріч керівництва «Укрзалізниці» з представниками російської компанії ВАТ «Синара - Транспортні машини», яка входить до складу холдингу Групи "Синара", щодо перспективи придбання електровозів виробництва ВАТ «Уральський завод залізничного машинобудування». Як повідомляє УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», зокрема, українські залізничники зацікавилися вантажними електровозами постійного струму 2ЭС6 і 2ЭС10.

Як повідомив перший заступник генерального директора Микола СЕРГІЄНКО, вказані електровози можуть бути цікаві для поставок у рамках Програми оновлення локомотивного парку «Укрзалізниці». «Ми хочемо взяти два електровози 2ЭС6 для тестової експлуатації на Львівській залізниці, де нерівна місцевість. Також привабливим для нас є те, що при спорудженні цих електровозів використовується багато комплектуючих українського виробництва», - сказав він.

Довідка УНІАН. ВАТ "Уральський завод залізничного машинобудування" (УЗЗМ) було створено у 2004 році (м. Верхня Пишма Свердловської області, РФ). На підприємстві розпочалася реалізація масштабного проекту зі створення сучасного виробництва з випуску вантажних електровозів нового покоління. У 2007 році УЗЗМ увійшов до структури холдингу Групи "Синара" ВАТ "Синара - Транспортні машини" (СТМ).

У грудні 2006 року на УЗЗМ було випущено дослідний зразок нового вантажного електровоза постійного струму з колекторним тяговим приводом 2ЭС6. Дана модель відрізняється підвищеною економічністю, високими експлуатаційними і екологічними характеристиками.

У 2009 році розпочалися розробки вантажного електровозу постійного струму з асинхронним тяговим приводом 2ЭС10. У липні 2010 року на виробничій базі УЗЗМ було відкрито спільне підприємство Групи "Синара" і SIEMENS з виробництву 221 вантажного електровоза типу 2ЭС10 у період з 2011-го до 2016 року.