ВР внесла зміни до бюджету щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 334 народних депутатів із 406 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом збільшено на 200788,3 тис. грн. видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Поповнення статутних фондів державних підприємств авіаційної промисловості".

Джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету визначено збільшення на відповідну суму надходжень податку на прибуток підприємств. Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується потребою покриття дефіциту оборотних коштів підприємств авіаційного комплексу з метою забезпечення виконання ними виробничої програми 2011 року у повному обсязі.