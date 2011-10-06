"Ернст енд Янг" виграло тендер на надання УЗ послуг з випуску єврооблігацій

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" виграло тендер на надання «Укрзалізнице» послуг з супроводу випуску єврооблігацій.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" надасть послуги з супроводу випуску єврооблігацій і надання загальноприйнятих листів-узгоджень організаторам випуску щодо проспекту емісії єврооблігацій. Крім того, товариство надасть консультативні послуги з трансформації проміжної зведеної фінансової звітності «Укрзалізниці» за 9 місяців 2011 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), а також послуги короткої зведеної проміжної фінансової звітності «Укрзалізниці» за 9 місяців 2011 року, складеної відповідно до МСФЗ 34 «Проміжна Фінансова звітність", до складу якої будуть включені додаткові відомості по кожній з окремих залізниць.

Ціна акцептованої пропозиції — 7 млн. 524 тис. грн. (з ПДВ). Терміни виконання робіт - жовтень 2011 р. - лютий 2012 р.

Нагадаємо, в червні п.р. ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" виграло тендер «Укрзалізниці» на консультаційні послуги з трансформації зведеної фінансової звітності відомства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, і послуги з аудиту зведеної фінансової звітності залізничної адміністрації за 2010 р. Контракт з «Ернст енд Янг» було підписано 8 червня, його вартість - 6,42 млн. грн. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена у грудні 1991 р. У сферу управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Сьогодні Україна має розвинену мережу залізниць, експлуатаційна довжина яких становить більше 22 тис. км. Дві третини українських залізничних ліній є вантажонапруженими, обладнаними сучасними засобами управління, диспетчерською централізацією і автоблокуванням.

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