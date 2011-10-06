Комісія Мінінфраструктури розслідує інцидент в аеропорту «Бориспіль» з літаком Аirbus

Створено комісію Міністерства інфраструктури з проведення службового розслідування інциденту в аеропорту «Бориспіль», який стався сьогодні з літаком Аirbus 320 (реєстраційний номер UR-ABA) авіакомпанії «Україна».

Як повідомила УНІАН представник прес-служби міністерства, до складу комісії також увійшли представники авіакомпанії «Україна».

Комісія працюватиме 14 днів, після чого будуть можливі якісь коментарі щодо інциденту.

Як підкреслили в міністерстві, «стався саме інцидент, а не серйозна подія».

В аеропорту «Бориспіль» відзначили, що коментувати ситуацію зможуть тільки після того, як буде завершене розслідування, що є нормами IKAO.

За даними «Борисполя», інцидент стався з літаком А319, а не А320. Як відзначили в аеропорту, в результаті інциденту літак було замінено на Іл-62.

За наявними даними, при цьому виліт літака стався за розкладом, близько 9.00.

Нагадаємо, авіакомпанія «Україна» займається обслуговуванням авіаперевезень вищих посадовців держави.

За повідомленнями низки ЗМІ, інцидент стався з літаком Аirbus, на якому мав летіти з державним візитом до Греції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. За неофіційними відомостями, літак зачепився за трап.