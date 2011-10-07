У Греції затонуло судно. Екіпаж у складі шести українців врятований
11:26, 07 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Шістьох громадян України і одного громадянина Грузії було врятовано в четвер увечері із затонулого в Греції судна.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецьку берегову охорону.
Повідомляється також, що судно перевозило контрабандний вантаж сигарет.
Судно Morelia під прапором Коморських островів затонуло в районі острова Спецес поблизу півострова Пелопоннес у той момент, коли його переслідували катери берегової охорони. Грецькі офіцери встигли зняти з борту команду, проте судно затонуло на глибині понад 400 метрів внаслідок протікання в машинному відділенні, що виникло з невідомих поки що причин.
Команда Morelia затримана, порушено кримінальну справу про контрабанду.
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