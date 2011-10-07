Китайські виробники запропонували УЗ свою продукцію із залученням кредитних ресурсів

Датунський електровозобудівний завод і Чжу-Чжоуська електровозобудівна компанія пропонують свою продукцію «Укрзалізниці».

Як повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», китайські виробники зацікавлені в довгостроковому взаємовигідному співробітництві й готові реалізувати проект із залученням кредитних ресурсів банків Китаю.

Зокрема, українським залізничникам були запропоновані магістральні вантажні двосекційні електровози HXD2 виробництва Датунського електровозобудівного заводу. Електровоз розроблений спільно з однією з провідних компаній транспортного машинобудування Alstom (Франція). Техніко-експлуатаційні характеристики машини повністю відповідають європейським вимогам. Локомотив HXD2 – один із найбільш потужних у світі. Його конструктивна швидкість – до 120 км/год, потужність – 9,6 кВт. HXD2 здатен вести поїзд вагою до 7,5 тис. тонн. Його обладнано тяговим приводом нового покоління. У локомотивах застосована розподілена комп`ютерна система WORDFIP, яка точно визначає несправний модуль, здійснює функції логічного управління і самодіагностування.

Крім того, для оновлення пасажирського парку локомотивів китайські виробники запропонували українським залізничникам швидкісні пасажирські електровози виробництва Чжу-Чжоуської електровозобудівної компанії (Zhuzhou Electric Locomotive Works). Локомотиви змінного струму з асинхронними тяговими двигунами, швидкістю 200км/год, потужністю 4,8 тис.кВт, у чотиривісному виконанні та можливістю застосування рекуперативного гальмування, також виготовлені за технологією компанії Alstom і відповідають європейським та світовим вимогам, зазначається в повідомленні.

За оцінками фахівців, китайські електровози - один із кращих варіантів за співвідношенням ціна-якість для оновлення тягового рухомого складу залізниць України.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації країн СНД мають позитивний досвід співробітництва з китайськими виробниками залізничної тягової техніки. Зокрема, Білоруська залізниця уклала договір із Корпорацією з експорту та імпорту електрообладнання Китаю й Датунським електровозобудівним заводом на закупівлю в 2012 році 12 вантажних електровозів. Державна акціонерна компанія «Узбецькі залізниці» планує до 2013 року купити в Китаї 10 пасажирських електровозів виробництва Чжу-Чжоуської електровозобудівної компанії.