Корпорація «Богдан» розпочала поставки тролейбусів до Криму

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, поставила на адресу державного виробничого підприємства «Кримтролейбус» (м. Сімферополь, АР Крим) перші 5 тролейбусів в рамках контракту на поставку 56 тролейбусів на суму близько 150 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошують, що всього в поточному місяці до Криму буде поставлено 28 тролейбусів, у тому числі вісім 10,6-метрових тролейбусів Т-601 (пасажиромісткість 100 осіб), 19 одиниць 12-метрових Т-701 (місткість 105 осіб) і один 15-метровий тролейбус Т-801 (місткість 150 осіб) в модифікації "міський".

Поставки тролейбусів для гірських трас заплановано на листопад поточного року.

Контракт на поставку тролейбусів реалізується в заплановані терміни.

Як повідомлялося, у першому кварталі поточного року корпорація «Богдан» завершила постачання до Криму 61 тролейбуса на суму 142 млн. грн.

Тролейбус корпорації сертифікований в країнах ЄС, а в Чехії налагоджено спільне з компанією Gegelec виробництво.

Корпорація єдина з українських виробників тролейбусів має сертифікат, який дозволяє експлуатувати тролейбуси на гірських трасах.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан", один з найбільших гравців українського ринку автотранспорту, створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

Корпорація в даний час має два сучасних заводи - з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) та автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. одиниць.