УЗ відклала переговори з «Трансмашхолдингом» про закупівлю 292 електровозів

ЗАТ «Трансмашхолдинг» поки що не готове підписувати договір з «Укрзалізницею» на умовах раніше укладеного Меморандуму про співпрацю з Державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця» щодо виготовлення 292 електровозів.

Як передає прес-центр відомства, у зв`язку з цим переговори відкладені, до них «Укрзалізниця» може повернутися пізніше.

«У меморандумі було передбачено, що електровози виготовлятиме ПАТ «Луганськтепловоз», але наразі ЗАТ «Трансмашхолдинг» пропонує, що виробництво і поставку візьме на себе Новочеркаський електровозобудівний завод. У такому випадку на електровозах будуть встановлені комплектуючі не українського виробника. А ми розраховували на українського виробника – «Луганськтепловоз». Також, ЗАТ «Трансмашхолдинг» оголосило про намір змінити ціну електровозів порівняно з раніше обумовленою», - повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

Як нагадують у відомстві, з іншим фігурантом підписаного у липні Меморандуму, а саме акціонерним товариством "Электровозостроитель" (Грузія), 5 жовтня укладений договір про виробництво у період 2012-2016 років для українських залізниць 110 нових магістральних вантажних електровозів.

Нагадаємо, що 20 липня 2011 року Укрзалізниця домовилася з ПАТ «Луганськтепловоз» щодо виготовлення 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 упродовж 2012-2016 років. Відповідний чотирьохсторонній меморандум про співробітництво був підписаний генеральним директором Укрзалізниці Володимиром КОЗАКОМ, головою Луганської обласної адміністрації Володимиром ПРИСТЮКОМ, комерційним директором ЗАТ «Трансмашхолдинг» Шухратом МАХМУДОВИМ та генеральним директором ПАТ «Луганськтепловоз» Сергієм МИХЄЄВИМ 20 липня 2011 року у м. Києві.

Тоді С.МИХЄЄВ заявляв, до 80% виробництва буде локалізовано в Україні.

Довідка. Оновлення рухомого складу залізниць здійснюється за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА. Придбання магістральних вантажних електровозів буде здійснено у межах Комплексної програми «Оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки».