Київська влада визначила 16 місць під будівництво вертолітних майданчиків

Київська міська державна адміністрація затвердила перелік адрес у столиці, де будуть побудовані 16 вертолітних майданчиків.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1833 від 5 жовтня ц.р. "Про проектування і будівництво вертолітних майданчиків", оприлюдненому на офіційному сайті міської влади.

Згідно з документом, майданчики передбачено відкрити у таких місцях:

біля клініки "Борис" на просп. Бажана, 12А;

біля Київської міської клінічної лікарні №1 на Харківському шосе, 21;

біля Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті, 15;

біля Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 на вул. Алішера Навоі, 3;

біля Міської дитячої клінічної лікарні №1 на вул. Багатирській, 30;

біля Київської міської клінічної лікарні №8 на вул. Кондратюка, 8;

біля Центральної міської клінічної лікарні на вул.Шовковичній, 39 / 1 ;

біля НСК "Олімпійський" на Спортивній площі, 1;

біля Київської міської клінічної лікарні №12 на вул. Підвисоцького, 4А;

поряд з площею біля пологового будинку на вул. Мостицька, 11;

біля Київської міської клінічної лікарні №7 на вул. Котельникова, 95;

біля Київської міської клінічної лікарні №6 на просп. Комарова, 3;

біля Київської міської клінічної лікарні №4 на вул. Солом’янській, 17;

біля стадіону "Старт" (госпіталь МВС, Охматдит) на вул. Шолуденко, 26-28/4;

біля Київської обласної клінічної лікарні на вулиці Багговутовській, 1 ;

біля Київської міської дитячої інфекційної лікарні на вулиці Дегтяревській, 23.

Замовником проектування і будівництва вертолітних майданчиків визначено Головне управління транспорту і зв'язку КМДА, якому доручено забезпечити розробку і затвердження проектно-кошторисної документації, оформити права користування ділянками.