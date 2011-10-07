Деякі послуги поштового зв’язку цьогоріч подорожчають на 20%. Рішення НКРЗ

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) прийнято рішення про затвердження Змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, які почнуть діяти на період з 20.10.2011 р. до 31.12.2011 р. включно і на період з 01.01.2012 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Підвищення рівня тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку відбуватиметься у два етапи: перший - з 20 жовтня 2011 року, коли планується підвищити тарифи на письмову кореспонденцію на 20%; другий - з 1 січня 2012 року - на письмову кореспонденцію в середньому на 11,2% і посилки без оголошеної цінності вагою до 10 кг в межах України - на 15%.

Як зазначили у комісії, впровадження нових тарифів дозволить скерувати додатково отримані кошти від поштових послуг на утримання діючої мережі поштового зв'язку в умовах зростання виробничих витрат (на транспортне забезпечення, на виконання вимог законодавства щодо встановлення мінімальної заробітної плати операторів поштового зв'язку і тому подібне).

Згідно з даними НКРЗ, перегляд тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку проводиться з метою збереження чинної системи поштового зв'язку в державі, надання послуг належної якості і забезпечення стабільної роботи оператора поштового зв'язку - Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". Нині чинні граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку були затверджені рішенням НКРЗ від 04.12.2008 р. №1244. З того часу істотно зросли об'єми витрат підприємства, яке забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку на усій території країни.

Зміни до Граничних тарифів сформовані, зазначили в НКРЗ, виходячи з планової собівартості універсальних послуг поштового зв'язку УДППС "Укрпошта". Загальний рівень підвищення тарифів у запропонованому проекті не перевищує інфляційні очікування і відповідає основним прогнозним макропоказникам економічного і соціального розвитку України на 2011 рік. При цьому чинні тарифи на пересилку в межах України пріоритетних поштових відправлень (пріоритетними поштовими відправленнями є ті, які перевозяться найшвидшим способом (повітрям або наземним) в першочерговому порядку) залишаються незмінними.

Як вважають в НКРЗ, нові Граничні тарифи сприятимуть підвищенню рівня якості надання універсальних послуг поштового зв'язку, ефективності роботи персоналу, поліпшенню інвестиційного клімату.

Рішення НКРЗ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набуде чинності після офіційної публікації.