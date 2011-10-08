На півночі Китаю в ДТП загинули 35 осіб, 18 поранені
10:55, 08 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Щонайменше, 35 осіб загинули і ще 18 дістали поранення в результаті ДТП, що сталася на швидкісному шосе північнокитайського портового міста Тяньцзінь, повідомляє Газета.Ru з посиланням на «Сіньхуа».
Повідомляється, що на ділянці швидкісного шосе, що з’єднує тяньцзіньський район Біньхай і місто Баодін (провінція Хебей), після зіткнення з легковим автомобілем перекинувся пасажирський автобус.
Офіційний представник бюро управління дорожнім рухом міста Тяньцзінь ВАН Цян повідомив, що автобус порушив швидкісний режим, і багато пасажирів, яких було викинуто на проїжджу частину, дістали тяжкі травми. За його словами, поранених негайно доставили до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.
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