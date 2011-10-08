Біля берегів Норвегії затонуло судно

Вантажне судно затонуло біля берегів Норвегії, один із трьох членів екіпажа вважається зниклим безвісти, передає агентство Рейтер з посиланням на представника Об`єднаного рятувального координаційного центру південної Норвегії Сив НАМОРК.

"Суховантаж Finnoey Glimt затонув на північ від міста Хаугезунд у 700 метрах від берега", - повідомила С.НАМОРК.

Судно, довжина якого 48 метрів, належало компанії Ryfylke Shipping і здійснювало рейси уздовж норвезького побережжя.

На відкритій палубі судна був екскаватор, інформації про інші вантажі немає, відзначила С.НАМОРК.

У пошуках зниклої безвісти людини беруть участь вертольоти, рятувальні судна і катери.

Причина інциденту з`ясовується.