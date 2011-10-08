На Рівненщині в ДТП потрапила заступник міністра праці та соцполітики України

Сьогодні на Рівненщині проводяться слідчі дії щодо дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора на сотому кілометрі автодороги Городище-Рівне-Староконстянтинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВДАІ Рівненщини, у ДТП потрапила заступник міністра праці та соціальної політики України Лідія ДРОЗДОВА. Напередодні сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області оприлюднив інформацію про те, що 7 жовтня водій автомобіля «Опель-Вектра», 33-річний рівнянин, рухаючись у напрямку міста Сарни, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя, де його легковик занесло і розвернуло на зустрічну смугу. Там у цей момент рухався кортеж автомобілів, який супроводжував заступника міністра праці та соціальної політики України Л.ДРОЗДОВУ.

Високопосадовець поверталася на автомобілі «Мазда 6» з відкриття територіального центру для обслуговування одиноких непрацездатних, престарілих громадян у селі Висоцьк Дубровицького району та амбулаторії сільської практики з денним стаціонаром у селі Милячі Дубровицького району.

Л.ДРОЗДОВУ та водія із травмами різних ступенів тяжкості доставили в Рівненську обласну клінічну лікарню.

Водій автомобіля «Опель-Вектра» не постраждав.