Уряд Японії видасть безкоштовні авіаквитки 10 тис. іноземних туристів

Уряд Японії має намір видати безкоштовні авіаквитки 10 тисячам іноземних туристів, які вирішили відвідати країну в період з 1 квітня 2012 року до 31 березня 31 березня 2013 року, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Цей захід, як передає ІТАР-ТАРС, покликаний стимулювати приплив зарубіжних гостей, який різко скоротилася після катастрофічного стихійного лиха і аварій на атомних електростанціях.

Претендентів на безкоштовні квитки набиратимуть по Інтернету.

Переможців визначать після того, як учасники конкурсу дадуть відповіді на низку нескладних запитань.