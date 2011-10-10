Уряд Японії видасть безкоштовні авіаквитки 10 тис. іноземних туристів
09:47, 10 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Уряд Японії має намір видати безкоштовні авіаквитки 10 тисячам іноземних туристів, які вирішили відвідати країну в період з 1 квітня 2012 року до 31 березня 31 березня 2013 року, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Цей захід, як передає ІТАР-ТАРС, покликаний стимулювати приплив зарубіжних гостей, який різко скоротилася після катастрофічного стихійного лиха і аварій на атомних електростанціях.
Претендентів на безкоштовні квитки набиратимуть по Інтернету.
Переможців визначать після того, як учасники конкурсу дадуть відповіді на низку нескладних запитань.
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