На Черкащині зійшли з колії тепловоз і 6 вагонів товарного потяга

Вчора о 6.37 біля с. Білозір`я Черкаської області сталося сходження з колії тепловоза і 6 вагонів товарного потяга, з них 4 вагони перекинулися. Як повідомляє прес-служба МНС, пошкоджено близько 60 м залізничного полотна. Причина події – проїзд на заборонений сигнал семафора. Жертв і постраждалих немає. Сьогодні о 3.30 ремонтні роботи було завершено. Рух потягів відновлено. Затримки руху пасажирських потягів не сталося, рух було організовано за резервною схемою. На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Черкаській області.

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