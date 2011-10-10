На Черкащині зійшли з колії тепловоз і 6 вагонів товарного потяга
09:48, 10 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Вчора о 6.37 біля с. Білозір`я Черкаської області сталося сходження з колії тепловоза і 6 вагонів товарного потяга, з них 4 вагони перекинулися.
Як повідомляє прес-служба МНС, пошкоджено близько 60 м залізничного полотна.
Причина події – проїзд на заборонений сигнал семафора.
Жертв і постраждалих немає.
Сьогодні о 3.30 ремонтні роботи було завершено. Рух потягів відновлено.
Затримки руху пасажирських потягів не сталося, рух було організовано за резервною схемою.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Черкаській області.
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