ЛЗ протестує два електровози виробництва «Уральські локомотиви»

Українські залізничники домовилися з представниками ВАТ "Уральські локомотиви", яке входить у холдинг Групи "Сінара", щодо тестової експлуатації на Львівській залізниці (ЛЗ) двох електровозів постійного струму 2ЕС6 і 2ЕС10.

Як повідомляє УНІАН прес-центр "Укрзалізниці", про це стало відомо під час зустрічі першого заступника генерального директора "Укрзалізниці" Миколи СЕРГІЄНКА з генеральним директором ВАТ "Уральські локомотиви" Олександром САЛТАЄВИМ, яка відбулася 7 жовтня 2011 року в м. Києві.

Під час зустрічі сторони визначили, що російські машинобудівники безоплатно нададуть два електровози для тестової експлуатації, яка почнеться вже на початку 2012 року. Причому усе сервісне обслуговування під час тестування здійснюватимуть фахівці ВАТ "Уральські локомотиви".

Як повідомив М.СЕРГІЄНКО, постачання вказаних електровозів може бути цікаве у рамках Програми оновлення локомотивного парку Укрзалізниці. "Ми хочемо протестувати ці електровози на Львівській залізниці, де непрості природні умови - нерівна місцевість. Також позитивною в майбутній співпраці є домовленість з виробником, що 40% комплектуючих будуть українського виробництва", - сказав він.

За результатами тестування "Укрзалізниця" визначиться з подальшою співпрацею з ВАТ "Уральські локомотиви" і кількістю придбаних у нього локомотивів.

Довідка УНІАН. Уральський завод залізничного машинобудування (ВАТ "УЗЗМ") був створений у 2004 році (м. Верхня Пишма, Свердловська область, РФ). На підприємстві почалася реалізація масштабного проекту зі створення сучасного виробництва з випуску вантажних електровозів нового покоління. У 2007 році УЗЗМ увійшов до структури холдингу Групи "Сінара" ВАТ "Сінара - Транспортні машини" (СТМ).

У грудні 2006 року на УЗЗМ був випущений дослідний зразок нового вантажного електровоза постійного струму з колекторним тяговим приводом 2ЕС6. Ця модель відрізняється підвищеною економічністю, високими експлуатаційними і екологічними характеристиками.

У 2009 році почалися розробки вантажного електровоза постійного струму з асинхронним тяговим приводом 2ЕС10. У липні 2010 року на виробничій базі УЗЗМ було відкрито спільне підприємство Групи "Сінара" і SIEMENS ВАТ "Уральські локомотиви", яке виробляє вантажні електровози типу 2ЕС10.