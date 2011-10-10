ДЗ за 9 місяців збільшила вантажоперевезення на 8,3%

За 9 місяців 2011 року Донецькою залізницею перевезено 112,9 млн. тонн вантажів, що складає 39% від загальних обсягів «Укрзалізниці» і на 8,3% більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, забезпечено середньодобове навантаження в розмірі 413 тис. тонн.

Вантажообіг за 9 місяців цього року склав 30 млрд. 076 млн. тонн/км, що на 2,7% більше плану і на 9% більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

За 9 місяців п. р. вивантажено 1 млн. 630 тис. вагонів, що складає 36% від загальних обсягів "Укрзалізниці" і на 5,9% більше. ніж за 9 місяців 2010 року. Середньодобовий показник склав 5 тис. 971 одиницю.

Середній пробіг локомотива склав 397 км за добу - на 7,9% більше плану, обіг вантажного вагона місцевого - 2,27 доби (на 3,1% більше плану).

Традиційно основним видом вантажу на ДЗ є кам`яне вугілля. Протягом трьох кварталів його занурене 62,4 млн. тонн. У середньому за добу - 228 тис. тонн вугілля (3333 вагони), що складає 55,2% від загальних обсягів перевезень по Донецькій залізниці.

Крім цього, одними з основних вантажів за вказаний вище період були чорні метали - 12,6 млн. тонн, флюси - 9,6 млн. тонн, кокс - 7,4 млн. тонн, нафтопродукти - 3,4 млн. тонн, будівельні матеріали - 3, 1 тис. тонн та ін.

Нагадаємо, за перше півріччя 2011 року Донецькою залізницею перевезено 73,8 млн. тонн вантажів, що складає 104,4% до плану та 108,7% до аналогічного періоду 2010 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).