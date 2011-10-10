Залізниці потребують 1 млрд. грн. для підвищення безпеки на залізничних переїздах

На реалізацію Державної цільової соціальної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах на 2012-2016 роки, за попередніми підрахунками залізничників, необхідно 1 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі «Укрзалізниці», відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах на ділянках з інтенсивним рухом потягів і автотранспортних засобів шляхом ліквідації перетинів автомобільних і залізничних колій на одному рівні на 2012-2016 роки» розробили Міністерство інфраструктури і «Укрзалізниця».

Водночас у повідомленні наголошується, що в проекті держбюджету на 2012 рік кошти на ці цілі не передбачено.

Як відзначають у відомстві, крім того, запровадження прискореного руху пасажирських потягів вимагає від «Укрзалізниці» підвищити безпеку руху, особливо на перетинах залізничних колій з автомобільними дорогами (залізничні переїзди). Наприклад, на ділянках запровадження прискореного руху у напрямі Львів - Київ - Донецьк зараз експлуатується 245 переїздів, які мають бути обладнані, згідно з чинними нормативними документами.

За даними відомства, у 2011 році на ділянках прискореного руху «Укрзалізницею» було закрито 3 переїзди з 5 запланованих, капітально відремонтовано - 8. На двох переїздах передбачено встановлення загороджувальної бар`єрної установки. Крім того, у цілому у 2011 році передбачено перевести в розряд з черговим 48 переїздів і відповідно їх обладнати. Як наголошують у відомстві, все фінансування з приведення переїздів до вимог чинних нормативів виконується за рахунок власних коштів залізниць. Згідно з фінансовим планом, цього року передбачено виконання робіт з капітального ремонту переїздів на 6,7 млн. грн. і капітального будівництва - 65,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. На сьогодні нараховується 5574 залізничних переїздів, зокрема 2633 з автобусним рухом.

В рамках Галузевої програми «Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2011-2015 роки», станом на 1 жовтня 2011 р. 412 переїздів були обладнані шлагбаумами з перекриттям проїжджої частини на всю ширину, встановлено настил переїзду зі збірного залізобетону на 70 переїздах, проведено капітальний ремонт на 24 переїздах і закрито 40 переїздів. окрім того, у 2011 році на 3 переїздах заплановано виконати заходи щодо поліпшення видимості.