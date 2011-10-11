У Криму внаслідок ДТП загинуло 5 осіб

Сьогодні о 4.40 поблизу с. Краснодольне Джанкойського району Криму на автошляху Харків – Сімферополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Москвич”. Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб загинуло та одна постраждала, яку у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Джанкойської центральної районної лікарні. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АРК.

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