Пірати захопили італійське вантажне судно, на борту якого 10 громадян України

Біля берегів Сомалі у понеділок пірати захопили італійське вантажне судно. На його борту 23 члени екіпажу, серед яких 10 громадян України, решта - італійці та індійці, повідомляє радіо «Свобода».

За повідомленням італійських ЗМІ, судно Montecristo, завантежене металобрухтом, прямувало із Суецького каналу до В’єтнаму. Захоплений теплохід належить італійській компанії D’Alesio Group, що базується у Ліворно.

Досі жодне судно цієї компанії не потрапляло до рук сомалійських піратів, інформує речник судновласника.

У повідомленні Міністерства закордонних справ Італії йдеться, що інцидент із судном Montecristo пильно відстежують дипломати, які встановили контакти із судновласником та іншими компетентними органами.