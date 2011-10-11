Мінінфраструктури усунуло Волова від виконання обов'язків директора аеропорту «Бориспіль»

Міністерство інфраструктури України усунуло Антона ВОЛОВА від виконання обов`язків генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у Державіаслужбі, А.ВОЛОВ усунений ще 6 жовтня у зв`язку з проведенням службового розслідування інциденту в аеропорту «Бориспіль», який стався з літаком Аirbus авіакомпанії «Україна».

За наявними даними, А.ВОЛОВ усунений від посади «у рамках наказу міністерства», яким була створена комісія з розслідування інциденту, усунений до закінчення розслідування.

Нагадаємо, розслідування буде проведено протягом 14 днів, максимальна дата його завершення - 20 жовтня ц. р.

Виконуючим обов`язки гендиректора аеропорту призначений Олександр ГРЕЧКО - перший заступник голови Державної авіаційної служби України.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня була створена комісія Міністерства інфраструктури з проведення службового розслідування інциденту в аеропорту «Бориспіль», який стався з літаком Аirbus (реєстраційний номер UR-ABA) авіакомпанії «Україна».

За повідомленнями ряду ЗМІ, інцидент стався з літаком Аirbus, на якому повинен був летіти з державним візитом до Греції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. За неофіційними даними, літак зачепився за трап, в результаті чого на дверях з`явилася подряпина.