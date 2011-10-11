"Укрзалізниця" закликає заздалегідь подавати заявки на формування туристичних поїздів

Залізничники закликають заздалегідь подавати заявки на формування туристичних поїздів для своєчасної підготовки рухомого складу і виконання замовлень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», напередодні зимового сезону відомство нагадує про можливість організувати додаткові туристичні маршрути поїздів до гірськолижних і інших курортів за наявності попиту на них.

Туристичним компаніям залізниці України пропонують оформлення замовлень на перевезення груп туристів, замовлення окремих вагонів різних типів (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобілевоз) або формування спеціальних туристичних поїздів.

При замовленні окремих вагонів для перевезення туристів подорож здійснюється за існуючим маршрутом пасажирського поїзда, до складу якого включаються замовлені вагони. Якщо ж за замовленням туристичної компанії формується окремий поїзд, то маршрут його проходження, час відправлення, зупинки у дорозі і їх тривалість визначаються замовником.

Кожна з шести залізниць має можливість формувати склад туристичного поїзда від 12 до 18 вагонів. Здійснити колективну поїздку можна, оформивши у вокзальній касі групове замовлення.