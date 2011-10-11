«Бориспіль» оголосив тендер на надання 110 автомобілів у лізинг

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосило тендер на фінансові лізингові послуги для надання 110 автомобілів у лізинг.

Як повідомляється на сайті «Державні закупівлі», оголошення розміщено 10 жовтня.

Термін поставок - протягом 2011-2015 рр.

Кінцевий термін надання пропозицій - 10 листопада ц.р., цього ж дня відбудеться відкриття пропозицій.

Нагадаємо, для створення єдиної служби таксі до Євро-2012 «Укрзалізниця» і аеропорт «Бориспіль» повинні були до кінця цього року купити 500 автомобілів для надання послуг таксі. З такою ініціативою виступав віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.