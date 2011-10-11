Аеропорт «Бориспіль» візьме кредит на 130 млн. дол.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосило тендер на послуги з надання кредиту, ліміт кредитної лінії - 130 млн. доларів США.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Термін подачі пропозицій - до 10 листопада, відкриття пропозицій заплановано на цей же день. Термін надання кредиту - протягом 2011-2012 рр.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять із Азії до Європи, Америки й у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.