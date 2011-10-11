ДЗ за 9 місяців відремонтувала майже 6 тис. вагонів «Укрзалізниці»

Протягом 9 місяців 2011 року у вагонних депо Донецької залізниці відремонтовано 5902 вантажних вагони парку «Укрзалізниці», у тому числі 701 критий вагон, 4828 піввагонів, 129 універсальних платформ та ін.

Як повідомила УНІАН прес-служба Донецької залізниці, крім того, оздоровлено деповським і капітальним видами ремонту 3712 і 215 вагонів, відповідно, які знаходяться у власності промислових підприємств.

Також протягом січня-вересня п. р. в умовах депо різними видами ремонту оздоровлено 513 пасажирських вагонів, у тому числі деповським - 348, капітальним - 165 одиниць. На заводах капітально відремонтовано 20 пасажирських вагонів.

Також для безпеки руху поїздів, підвищення технічної надійності рухомого складу, на Донецькій залізниці проводиться плановий ремонт парку локомотивів. За 9 місяців 2011 року поточним деповським ремонтом (ТР-3 - найскладнішим) оздоровлено 15 маневрових тепловозів, 15 вантажних тепловозів, 12 електровозів. Капітально відремонтовано в умовах заводів 10 електровозів та 5 маневрових тепловозів.