ЗАЗ у січні-вересні збільшив виробництво на 60%

Запорізький автомобілебудівний завод (ПАТ "ЗАЗ" м. Запоріжжя) у січні-вересні поточного року збільшив випуск автомобілів порівняно з відповідним періодом минулого року на 58,8% - до 45,1 тис. автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, у січні-вересні на ПАТ "ЗАЗ" було вироблено 45 122 автомобілі, що на 16 723 авто (на 58,8%) більше, ніж упродовж 9 місяців 2010 р., коли було вироблено 28 399 автомобілів.

Серед випущених протягом 2011 року ПАТ "ЗАЗ" автомобілів, авто ЗАЗ - 7 шт., ВАЗ - 2 034 шт., CHANCE - 19 710 шт. Sens - 4 692 шт., Lanos - 8 929 шт., Ланос - фургон - 751 шт., ZAZ Forza - 2 136 шт., А13 - 3 363 шт., Chevrolet - 524 шт., KIA - 2 669 шт. і ТАТА - 176 шт. Також на підприємстві у цей період виробили 131 автобус.

Довідка УНІАН. ПАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить у корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація "УкрАВТО" - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі "УкрАВТО" - успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і "АВТОВАЗ".

У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств в усіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.