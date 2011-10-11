Кабмін ввів водійські права на керування мопедами

Кабінет міністрів України постановою від 26 вересня №1029 вніс ряд змін у Правила дорожнього руху, зокрема, ввів водійські права на керування мопедами.

Текст відповідного документу є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, до категорії А1 належать мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном з робочим об`ємом до 50 куб. см, або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Право на управління мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) надається з 16-річного віку. Навчатися водінню на мопедах можна з 14 років, як і на мотоциклах.

При цьому відповідно вносяться зміни в правила водіння для велосипедів, які раніше були спільними з власниками мопедів (категорії А1).

Окрім інших змін у правилах встановлено, що власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий ТЗ на законних підставах, можуть передавати управління ТЗ іншій особі, яка має при собі водійське посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії. Власник ТЗ може передавати такий засіб в користування іншій особі, яка має водійське посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії, передавши йому реєстраційний документ на цей ТЗ.

Крім того, у змінах виключена норма щодо необхідності встановлення на механічних транспортних засобах талона про проходження технічного огляду в правому нижньому кутку переднього вітрового скла.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Законом відміняється обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і істотно спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.