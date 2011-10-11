Литвин не виключає, що депутати можуть повернути Україні зимовий час

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає, що постанову про скасування переходу на зимовий час можуть переглянути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив під час прес-конференції у Львові.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є можливим перегляд рішення парламенту, В.ЛИТВИТН сказав: «Необхідно вивчити думку фахівців, Кабміну, після чого прийняти рішення, яке потрібне людям. Якщо було прийняте помилкове рішення, то нічого не буде страшного в тому, щоб визнати помилку».

Він наголосив на тому, що критика цієї постанови з’явилася одразу після її ухвалення.

«Коли готували цей проект ухвали, то Кабмін поінформував, що збитки для ПЕК можуть становити 300 млн. І тільки після того представники уряду почали критикувати цю постанову. З’явилися докори і пропозиції. Треба уважно вивчити думку фахівців, адже дискомфорт від скасування зимового часу найбільше відчують у Західній Україні”, - зазначив В.ЛИТВИН.

На його переконання, потрібно розглянути це рішення ще раз, але для цього потрібна спільна думка уряду і вивчення позиції фахівців з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.