Янукович підписав зміни до закону про телекомунікації
19:28, 11 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 3748-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації”, внесений Кабінетом міністрів.
Відповідно до змін, відтепер оператори телекомунікацій зобов`язані першочергово надавати телекомунікаційні послуги ще і центральному органу виконавчої влади у галузі митної справи.
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