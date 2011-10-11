Янукович підписав зміни до закону про телекомунікації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 3748-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації». Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації”, внесений Кабінетом міністрів. Відповідно до змін, відтепер оператори телекомунікацій зобов`язані першочергово надавати телекомунікаційні послуги ще і центральному органу виконавчої влади у галузі митної справи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter