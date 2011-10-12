На Чопській митниці запрацювала система відеоспостереження

На найпотужнішому міжнародному пункті пропуску «Ужгород» (в підпорядкуванні Чопської митниці), що на українсько-словацькому кордоні, презентували впроваджену систему відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, представив систему тимчасово виконуючий обов’язки начальника Чопської митниці Володимир СЕРЕДА.

За його словами, від початку 2011 року Державна митна служба України активно впроваджує централізовану систему відеоспостереження на державних кордонах з метою мінімізації корупції та прозорості митних процедур.

Вартість системи відеоспостереження 0,5 млн. грн. Аналогічні системи, як прозвучало під час прес-конференції, встановлені на всіх трьох пунктах пропуску на українсько-словацькому кордоні.

Невдовзі, як уточнила прес-секретар Чопської митниці Вікторія СЕНГЕТОВСЬКА, почнеться встановлення аналогічних систем відеоспостереження на українсько-угорському кордоні.

Також В.СЕРЕДА представив журналістам спеціальний фільтр (комплекс обладнання), який також віднині працює на українсько-словацькому кордоні в МПП «Ужгород». Цей фільтр автоматично зчитує реєстраційні номери транспортних засобів, а також здійснює зважування та занесення в базу даних (програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006») відомостей про автомобілі.

«Застосування такого фільтра пункту пропуску дає змогу суттєво зменшити вплив людського фактору на проведення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, значно скорочує час при здійсненні митних процедур», - додав В.СЕРЕДА.

Він також уточнив, що, як наслідок, робота такої системи значно пришвидшить час та збільшить кількість оформлених автомашин та сприятиме зменшенню черг на кордоні.

Довідка УНІАН. Міжнародний пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецке» збудований наприкінці 60-х років минулого століття.

Зважаючи на значимість МПП «Ужгород», його включено до інвестиційних проектів міжнародних програм та до Галузевої цільової програми Державної митної служби України з підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

МПП «Ужгород» знаходиться в транспортному коридорі №5.