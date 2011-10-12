У Харкові до Євро-2012 обладнають три вертолітні майданчики

У Харкові до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року обладнають три вертолітні майданчики.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань сім'ї, молоді, спорту і підготовки до Євро-2012 Олександра ПОПОВА.

За його словами, один з майданчиків облаштують біля клініки "Борис", яка за домовленістю з містом обслуговуватиме сім'ю УЕФА і команди - учасниці чемпіонату.

Також місця для посадки вертольотів будуть обладнані біля обласної клінічної лікарні і на полі дитячої футбольної академії "Металіст".