УЗ облаштує 86 платформ на дільницях зі швидкісним рухом

На перегонах, де заплановано підвищення швидкості руху потягів до 160 км/год, передбачено виконання робіт з розширення наявних платформ, облаштування спеціальних майданчиків, так званих "ніш", у яких пасажири будуть знаходиться у разі пропускання прискорених потягів.

Як повідомив УНІАН прес-центр "Укрзалізниці", усього заплановано облаштувати такими "нішами" 86 платформ.

На початок жовтня уже облаштували 15 платформ.

За даними відомства, у цілому в поточному році "Укрзалізниця" капітально відремонтує 102 низьких пасажирських платформи на суму 27,3 млн. грн.