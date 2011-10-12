УЗ та ПЗ працюють з РФ та митницею для прискорення поїздів

"Укрзалізниця" спільно з ВАТ "РЖД" працює над спрощенням прикордонно-митного контролю для пасажирів потягів № 3/4, № 5/6 Київ-Москва і № 20/19 Харків-Москва.

Як повідомив УНІАН прес-центр відомства, для прискорення потягів Київ-Москва і Харків-Москва проводять засідання російсько-української групи, також "Укрзалізниця" і Південна залізниця проводять роботу з Держприкордонслужбою, Держмитслужбою і Харківським прикордонним загоном і митницею щодо впровадження спрощення контрольних процедур на початковій і кінцевій станції Харків-Пасажирський потягу № 20/19 Харків - Москва.

Як зазначають у відомстві, на вказані потяги планується розповсюдити досвід спрощеної процедури контролю при перетині кордону за принципом, який діє при курсуванні потягу № 1/2 Київ-Москва. Це сприятиме підвищенню якості обслуговування і поліпшенню рівня комфорту пасажирських перевезень між Україною і Російською Федерацією.

Нагадаємо, про спрощення прикордонно-митного контролю у курсуванні потягів Київ-Москва і Харків-Москва йдеться в актуалізованому Плані заходів з реалізації Концепції інтеграції транспортних систем України і РФ на 2011-2014 рр., який 28 вересня 2011 р. підписали в Одесі віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис КОЛЄСНІКОВ і міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН.

Довідка УНІАН. На сьогодні потяг № 1/2 Київ-Москва є найшвидшим сполученням: його маршрутна швидкість складає близько 100 км/год, а максимально допустима - 140 км/год. Завдяки спрощенню прикордонно-митних процедур і підвищенню маршрутної швидкості знаходження пасажирів у дорозі вдалося зменшити на 1 годину. Зараз час у дорозі становить: у напрямку Москви - 8 годин 26 хв., у напрямкку Києва - 8 годин 42 хв. Порівняно зі "Столичним експресом" потяги № 3/4 і № 5/6 Київ-Москва мають істотну різницю в часі. Так, потяги № 3/4 у Москву курсують 12 годин 8 хв., зворотньо - 13 годин 24 хв, потяги 5/6 - 12 годин 43 хв. і 12 годин 25 хв. відповідно.