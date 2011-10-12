За 9 місяців на коліях та переїздах «Укрзалізниці» сталося 55 ДТП

З початку 2011 року на залізничних переїздах і коліях "Укрзалізниці" сталося 55 дорожньо-транспортних подій, у тому числі 45 - на переїздах і 10 - на коліях поза переїздами.

Як повідомив УНІАН прес-центр "Укрзалізниці", провини залізниці ні в одному з випадків не виявлено.

У результаті ДТП загинули 11 осіб і 14 травмовані.

Порівняно з січнем-вереснем 2010 року, кількість ДТП зменшилася на 32 випадки - з 87 до 55. Кількість потерпілих у ДТП зменшилася на 26 осіб - з 51 до 25, у тому числі зменшилося число загиблих на 8 осіб - з 19 до 11, а кількість травмованих - на 18 осіб - з 32 до 14.

Згідно з повідомленням, упродовж 9 місяців 2011 року допущено 128 випадків незаконного втручання у роботу залізниць проти 151 за аналогічний період 2010 року.

"Укрзалізниця" звертає увагу водіїв автотранспорту, їх пасажирів і усіх, хто знаходиться поблизу об'єктів залізничної інфраструктури, на те, що усупереч усім заходам з боку залізниці основною запорукою безпеки на коліях і переїздах є дисциплінованість водіїв та чітке і неухильне дотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, рік тому, 12 жовтня 2010 року на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець на переїзді сталося зіткнення локомотиву з рейсовим автобусом, який виїхав на переїзд попри заборонні сигнали. Загинули понад 40 людей.