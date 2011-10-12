Sony відкликає 1,6 млн. РК-телевізорів в усьому світі. Вони "димлять"

Один зі світових лідерів у галузі електроніки японська корпорація Sony оголосила про відкликання1,6 млн РК-телевізорів моделі Bravia, після того, як покупці стали повертати їх на ремонт, скаржачись на те, що "телевізори димлять". Як повідомляє агентство Reuters, подібний "ефект" відбувається через те, що деякі деталі телевізорів плавляться, виділяючи дим і неприємний запах.

Відкликатимуть телевізори в усьому світі, зазначає джерело.

На сьогодні 11 клієнтів Sony в Японії, які купили телевізори, звернулися у компанію з проханням замінити зіпсовані пристрої.

У компанії повідомляють, що більшість бракованих телевізорів були випущені в період з 2007 до 2008 рр. Вони надійщли у продаж в Європі, США і Японії.

Завдяки бренду Bravia Sony у 2006 році зайняла перше місце у продажах РК-телевізорів у всьому світі, передає "Газета.Ru".