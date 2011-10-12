При Одеському порту відкрито новий вантажний митний комплекс

При Одеському морському торговому порту на північній околиці Одеси відкрився новий вантажний митний комплекс (ВМК), де проводиться оформлення контейнерів з імпортом, які прибувають в ОМТП.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, комплекс сполучений з основною територією порту магістральним шляхопроводом із закритим режимом руху автотранспорту. У новому ВМК створені усі умови для швидкого оформлення вантажів: в одній будівлі розміщені представництва усіх контролюючих органів (принцип "єдиного вікна"). Для огляду контейнерів обладнали автомобільну рампу на 15 під'їздів, є склад тимчасового зберігання і таке інше.

Як зазначають у міністерстві, відкриття ВМК - черговий етап реалізації довгострокової програми Одеського порту з розвитку логістики і збільшення об'ємів переробки контейнерних вантажів. Раніше митне оформлення контейнерів, які переміщували в режимі імпорт, здійснювалося на транзитно-вантажному терміналі Одеського порту. Винесення процедури митного оформлення контейнерів з імпортом за межі порту значно вивільнило контролюючі потужності на території порту і, у свою чергу, відкрило додаткові можливості для оформлення контейнерів із зовнішнім і внутрішнім транзитом.

Оперує ВМК компанія ТОВ "Євротермінал".

Нагадаємо, у 2010 році в ОМТП впроваджена система трансшипменту, коли вантажі в контейнерах не виходять за межі одного пункту пропуску, яким є територія морського порту. Крім того, митне оформлення проходить без надання вантажної митної декларації і без застосування заходів гарантування доставки.

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-азовського бассейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 метрів, осіданням до 11,5 метрів. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.