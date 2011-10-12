Будівництво за проектом «Повітряний експрес» почнеться до кінця року - Каськів

Будівництво за національним проектом «Повітряний експрес» (швидкісне залізничне сполучення між Києвом і Міжнародним аеропортом «Бориспіль») розпочнеться до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова Державного агентства з питань інвестицій й управлінні національними проектами Владислав КАСЬКІВ перед нарадою у прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з будівництва терміналу "Д" міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Ми чекаємо офіційний початок будівництва оголосити в горизонті двох тижнів», - сказав В.КАСЬКІВ.

Він уточнив, що питання організаційного і технічного характеру вже узгоджено, днями очікується підписання останньої угоди, після чого відбудеться переведення першого траншу з фінансування проекту.

В.КАСЬКІВ додав, що до кінця цього року планується почати роботи з підготовки майданчиків, створення умов для роботи генерального підрядника.

Він відзначив, що будівництво триватиме 18 місяців. В.КАСЬКІВ додав, що агентство замовило контрольне техніко-економічне обґрунтування проекту, яке проводить провідна світова компанія, і пообіцяв через місяць-півтора оголосити уточнені цифри.

За його даними, гранична вартість проекту, затверджена Кабінетом Міністрів, становить 372 млн. дол. Проте кошторис витрат планується суттєво скоротити.

В.КАСЬКІВ також відзначив, що залишаються невирішеними питання щодо земельних ділянок під забудову загальною площею 3,5 га.

За даними керівника Держінвестпроекту, згідно з проектом, довжина залізничного полотна станції аеропорт Бориспіль - Київ-Пасажирський становитиме 4,9 км.

Проект також передбачає будівництво двох естакад. Планується, що від Києва до Борисполя можна буде доїхати за 40 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2011 р. в Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю й українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) і спорудження об`єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

У рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстровано державне підприємство "Дирекція з будівництва й управління національним проектом "Повітряний експрес" й іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планувалося розпочати в травні ц.р. Будівництво розраховане на термін до двох років. Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обґрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.

Довідка УНІАН. У березні ц.р. КМУ надав ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію на 2011 рік для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США. Орієнтовні показники ТЕО, затвердженого КМУ 28 березня 2011 р., які підлягають уточненню при твердженні проекту будівництва: довжина маршруту - 37,4 км, час руху електропоїзда на маршруті - 41 хвилина, кількість зупинок - 2, шляхопроводів - 3, протяжність залізничної естакади - 3,5 км. Передбачено відведення 20,5 га землі в постійне користування і 9 га - в тимчасове. Також передбачене будівництво термінального комплексу станції Київ-пасажирський загальною площею 10,6 тисяч квадратних метрів. Загальна кошторисна вартість, визначена шляхом зведення витрат у поточних цінах станом на 1 жовтня 2010 р., - 3 млрд. 270,727 млн. грн. Вартість уточнюватиметься.