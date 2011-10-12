Термінал «Д» аеропорту «Бориспіль» прийме перший рейс 25 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

«Термінал прийматиме пасажирів Євро, 25 березня буде перший рейс. До початку Євро-2012 термінал функціонуватиме в повному режимі», - сказав він.

Водночас прем`єр відзначив, що говорити про подорожчання кошторису будівництва терміналу "Д" некоректно, оскільки досі немає повної кошторисної документації на цей об`єкт.

М.АЗАРОВ сказав, що сьогодні поставив завдання вирішити це питання.

Разом з тим прем`єр повідомив, що проектно-технічна документація на об`єкт повністю готова.

«Необхідно знайти рішення фінансової сторони, тоді визначиться реальна вартість проекту», - уточнив М.АЗАРОВ.

Він додав, що раніше для реалізації проекту планувалося спрямувати частину японського кредиту в розмірі близько 175 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, реалізація проекту будівництва нового терміналу D почалася в листопаді 2008 р. Запланована дата завершення будівництва - IV квартал 2011 р. Орієнтовна дата операційної готовності - весна 2012 р.

Наприкінці червня ц.р. генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Антон ВОЛОВ заявив, що аеропорт має намір доопрацювати проект терміналу D, що будується, з тим щоб він міг обслуговувати не тільки міжнародні, а й внутрішні авіарейси, і збільшити його пропускну спроможність, яка на сьогодні запрограмована на 5 млн. пас. на рік (3 тис. пас. на годину).

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш як 100 міжнародних і українських маршрутах.