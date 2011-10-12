У «Борисполі» планують будівництво другої черги терміналу «D»

В аеропорту «Бориспіль» планується будівництво другої черги терміналу «D».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ під час наради з питань будівництва даного терміналу.

«Ми плануємо залучити інвесторів і добудувати ще 34 тис. кв. м у другій черзі, тим самим об’єднавши діючий термінал на 107 тис., що дозволить повністю літати як по внутрішніх рейсах, так і по міжнародних транзитних», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ також відзначив, що йдеться про літній розклад 2013 року, оскільки сьогодні стоїть питання проведення Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, реалізація проекту будівництва терміналу “D” розпочалася у листопаді 2008 р. Запланована дата завершення будівництва - IV квартал 2011 р. Орієнтовна дата операційної готовності - весна 2012 р.

Сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав негайно вирішити ряд проблемних питань для своєчасної здачі в експлуатацію терміналу “D” міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«До проведення фінальної частини Євро-2012 залишилося лише дев`ять місяців. Тому для нас зараз критично важливо оцінити об`єктивно стан терміналу “D” аеропорту «Бориспіль». Те, що ми зараз нашвидку оглянули, говорить про те, що до закінчення будівництва терміналу і його оснащення залишилося достатньо багато роботи», - сказав він.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.