Мер Кременчука просить «Укрзалізницю» не скасовувати прямі пасажирські поїзди

Мер Кременчука Олег БАБАЄВ, громадські та партійні організації міста просять «Укрзалізницю» не скасовувати рух прямих пасажирських поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії.

За даними прес-служби, О.БАБАЄВ 12 жовтня надіслав генеральному директору «Укрзалізниці» Володимиру КОЗАКУ лист із проханням відновити і не скасовувати рух ряду поїздів прямого сполучення з Кременчука: № 79/80 «Кременчук-Москва» № 127/128 «Кременчук-Львів» № 639/640 «Кременчук-Харків» № 669/670 «Кременчук-Бахмач».

Також у Кременчуці різні політичні партії та громадські організації почали збір підписів від жителів Кременчука на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про недопущення скасування «Укрзалізницею» вищезгаданих поїздів.

Зокрема, голова Кременчуцької міської організації Партії регіонів, голова фракції Партії регіонів Кременчуцької міської ради Микола ЧЕРНИШ звернувся до керівництва держави та «Укрзалізниці» з листом, в якому просить не допустити скасування руху зазначених поїздів.

У Кременчуці вважають, що скасування руху багатьох поїздів, а також інших приміських поїздів у 2012-2013 роках може викликати справжній транспортний колапс у регіоні.

Нагадаємо, з 8 листопада скасовуються поїзди «Кременчук-Львів», «Харків-Кременчук-Херсон». Поїзд № 177/178

"Кременчук-Харків" до 7 листопада курсуватиме щодня, а з 11 листопада він піде з Харкова лише по п`ятницях, суботах і неділях, із Кременчука (з 12 листопада) - по суботах, неділях та понеділках.

У зв`язку з недостатньою наповнюваністю в осінньо-зимовий період «Укрзалізниця» також скасовує цілорічний швидкий поїзд південного напрямку № 138/137 "Кременчук-Сімферополь".

Поїзд востаннє відправиться 31 жовтня.

Також у мерії відомо, що керівництво залізниць України розглядає варіанти скасування курсування цілорічних поїздів формування № 80/79 «Кременчук-Москва» № 127/128 «Кременчук-Львів» № 177/178 «Харків-Кременчук» № 639/640 «Харків-Кременчук» № 670/669 «Кременчук-Бахмач» та інших - як на Південній, так і на Придніпровській, Львівській, Одеській та інших залізницях.