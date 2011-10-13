Податкова міліція вчора провела обшуки в офісах компанії «М» у бізнес-центрі «Інком»

Податкова міліція учора провела обшуки в офісах компанії "М" у будівлі бізнес-центру "Інком", розташованого по вул. Смоленській у Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ, обшуки проведені у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти компанії "М" за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Карного кодексу.

Нагадаємо, учора, 12 жовтня, співробітники податкової міліції близько 11:20 зайняли будівлю бізнес-центру "Інком". За даними прес-служби компанії "Інком", зокрема, були блоковані поверхи, співробітникам компанії було заборонено виходити з будівлі. Співробітникам не були пред'явлені документи, на підставі яких проводиться обшук приміщення, а тільки податкові посвідчення. Обшук тривав близько години.

Після того, як співробітники податкових органів надали керівництву компанії санкцію на свої дії, з'ясувалося, що податківці помилилися адресою. У прес-службі компанії також зазначили, що офіційна позиція ДПСУ щодо цих дій - саме помилка адреси.

На сьогодні юристи компанії досліджують питання про доцільність висунення вимог до податкових органів про відшкодування завданого збитку. Зокрема, у компанії були зірвані ділові зустрічі і заблокована робота на половину дня.

Довідка УНІАН. Компанія "Інком" - інтегратор інформаційних технологій, що має 30 філій по усій території України, а також представництва у Білорусі і Казахстані.